Пассажир, упавший на пути в метро, погиб

Пассажир погиб на станции "Политехническая". Фото: vk.com/spb_today

Упавший на пути в метро Петербурга пассажир погиб на месте. Об этом в соцсетях сообщают жители города, оказавшиеся на станции «Политехническая» в момент инцидента. Движение на красной линии были прервано, поезда стояли 40 минут.

- Под наш поезд упал человек, выходили через вагоны. Не выжил, мертвого вытащили, - пишут пассажиры в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

От официальных ведомств других подробностей происшествия не поступало.

Напомним, что падение а пути произошло в 16:00. С этого момента движение осуществлялось только на отрезке от станции «Площадь Ленина» до станции «Проспект Ветеранов» и обратно. От «площади Ленина» до «Девяткино» поезда не шли.

Пассажирам приходилось либо ждать в тоннелях, либо выходить из составов через один вагон, ближний к платформе. Три станции - «Девяткино», «Политехническая» и «Площадь Мужества» закрывались на вход.

В 16:40 работа метро была восстановлена.