С Дворцовой площади можно будет бесплатно отправить новогодние открытки

На Дворцовой площади откроется "Новогодняя почта". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С понедельника, 20 декабря, жители и гости Санкт-Петербурга смогут окунуться в волшебную атмосферу нового года и отправить поздравительные открытки своим родным и близким. Причем совершенно бесплатно и из самого центра Северной столицы - с Дворцовой площади.

- На Дворцовой площади 20 декабря начнет работать «Новогодняя почта». Каждый желающий сможет бесплатно отправить авторскую открытку в любую точку страны. Коллекция открыток создана на основе детских рисунков, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в конкурсе на издание открытки с рисунками приняли участие около сотни юных петербуржцев. В итоге были выбраны четыре вида дизайна.

В Смольном отмечают, что и открытки и марки к ним будут представлены бесплатно - одним из устроителей акции стала «Почта России».

Работать «Новогодняя почта» будет каждый день по 31 декабря с 17:00 до 20:00.