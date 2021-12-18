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Общество18 декабря 2021 16:08

Спикер петербургского парламента пригласил молодоженов из ЗАГСа в ЗакС

Это произошло по случаю двух памятных дней одновременно
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пару молодоженов пригласили в ЗакС. Фото: https://vk.com/aleksandr_belsky

Пару молодоженов пригласили в ЗакС. Фото: https://vk.com/aleksandr_belsky

18 декабря в России отмечается День работников органов ЗАГС - записи актов гражданского состояния, регистрирующих все значимые изменения в человеческой жизни. А 14 декабря свой 27-й день рождения отмечал ЗакС - Законодательное собрание Петербурга. По этому случаю спикер парламента Александр Бельский пригласил в Мариинский дворец, где расположен ЗакС, пару молодоженов. Прямо из ЗАГСа.

- Мы с парой прогулялись по дворцу и немного окунулись в историю создания памятника архитектуры. Здание является свадебным подарком императора Николая I любимой дочери – великой княгине Марии Николаевне к ее бракосочетанию с герцогом Максимиллианом Лейхтенбергским, - написал Бельский на своей странице ВКонтакте.

Спикер поздравил молодоженов с началом семейной жизни, пожелал им счастья, любви и чтобы их дом был наполнен радостью и детским смехом.