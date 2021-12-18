Эксперта-атомщика из Москвы задержали за изнасилование мальчика в Петербурге

Московского инженера задержали за насилие над петербургским школьником. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские сыщики задержали в Москве 38-летнего инженера-атомщика, которого обвиняют в изнасиловании 13-летнего мальчика. По словам матери потерпевшего, все произошло в конце октября нынешнего года, когда ребенок был в гостях у друга.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий опергруппой в городе Москва в своей квартире за совершение данного преступления задержан житель мужчина 1983 года рождения, эксперт по разработке АО «ГринАтом», - сообщает источник «КП-Петербург».

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. По статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении 13-летнего подростка инженеру грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.