В Петербурге больше недели ищут 4-летнего мальчика, похищенного отцом с прогулки

Волонтеры ищут ребенка, которого увез отец. Отца и ребенка ищет полиция. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Волонтеры и полиция уже больше недели ищут 4-летнего Матвея Сапрыкина, которого с прогулки похитил родной Отец. С мамой мальчика мужчина находится в разводе. По решению суда он имеет право видеться с сыном, однако этого петербуржцу было мало и он трижды увозил ребенка, последний раз избив до крови бывшую жену.

- В прошлый раз на то, чтобы найти ребенка и вернуть его домой, потребовалось полгода. В результате в отношении мужчины был составлен административный протокол. Сейчас отец мог увезти ребенка из Санкт-Петербурга в любой регион России - пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

Приметы мальчика: русые волосы, карие глаза. Нормального телосложения, рост – 110 сантиметров. Был одет в сине-бело-салатовый комбинезон, зеленую шапку, черные ботинки и кофту с рисунков в виде котика.

Сообщить информацию о Матвее моно по телефону отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 или по экстренному номеру 112.

Отметим, что в отношении мужчины возбуждено дело о самоуправстве, заочно он арестован судом.