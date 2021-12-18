6-месячного мальчика с сильными ожогами увезут из Петербурга в Дагестан к отцу

Ребенка с ожогами забрали у матери-алкоголички в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ребенка с сильными застарелыми ожогами госпитализировали в Петербурге. 17 декабря 6-месячного малыша привезли в больницу из коммуналки на проспекте Энтузиастов. В момент приезда скорой мать мальчика была пьяна, а отец - уроженец Дагестана, находился на родине.

- Мать помощь сыну не оказывала, от медицинской помощи своему малолетнему ребенку и госпитализации категорически отказывалась - сообщает источник «КП-Петербург».

Соседи характеризуют неработающую женщину как любительницу выпить. С малышом она живет в одной комнате 5-комнатной коммуналки.

Видя опасность для здоровья и жизни ребенка, врачи отвезли его в больницу. Там у малыша диагностировали еще и сильное обезвоживание.

Сейчас ребенок находится под присмотром врачей и хорошо усваивает питание. В ближайшее время его намерен забрать к себе отец.

- Отец не проживал с матерью и ребенком. В беседе с органами правопорядка изъявил желание в течении семи дней приехать за сыном, - сообщили «Комсомольской правде» в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Но ближайшие 10 дней малыш точно будет находиться в больнице, а его дальнейшая судьба решится позднее.