Мария и Максим стали самыми популярными именами новорожденных в Ленобласти

А вот редкими именами стали Валентин и Зинаида. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Управлении ЗАГСА по Ленинградской области подвели итоги года и рассказали о самых популярных именах. За последние 11 месяцев в регионе появились на свет 12 101 малыш. Среди них 6 375 мальчиков и 5 726 девочек. Счастливыми родителями двойни стала 271 пара, а тройни - 13 пар.

Младенцев чаще всего называли Максим, Александр или Михаил, девочек - София, Мария Алиса. Редкими именами маленьких ленинградцев стали Валентин, Евдоким, Зинаида, Алла, Лукерья.

Как рассказали в пресс-службе ЗАГСа по Ленинградской области, в этом году появилось 7,6 новых семей. Самым распространенным возрастом супругов стали 30-34 года. В большинстве случаев это первый брак и у мужчин, и у женщин.