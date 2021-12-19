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Происшествия19 декабря 2021 6:51

Пожар на «Северной верфи» ликвидирован спустя 29 часов

Во время тушения корвета пострадали три человека
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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В прокуратуре заявили о ликвидации возгорания на "Северной верфи". Фото: СЗТП.

В прокуратуре заявили о ликвидации возгорания на "Северной верфи". Фото: СЗТП.

В МЧС Петербурга сообщили о полной ликвидации пожара на заводе «Северная верфь». Спасатели боролись с огнем на корвете «Проворный» 29 часов. Пламя локализовали около одиннадцати часов вечера 17 декабря, а следующие сутки уже тушили отдельные очаги, проливали корвет и разбирали завалы.

- В 22.49 огонь локализован. В 23.00 18 декабря 2021 года пожар ликвидирован, - сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

Напомним, пожар произошел вечером 17 декабря. Возгоранию присудили четвертую из шести возможных степеней сложности. На месте работали до 170 пожарных, трое из них пострадали во время тушения огня.

Теперь крупным пожаром на заводе «Северная верфь» заинтересовалась прокуратура и следственный комитет.

На месте ЧП кроме следователей и спасателей также работала лаборатория Роспотребнадзора, специалисты которого проверяют воздух на наличие вредных загрязнений.