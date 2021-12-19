Башня «Лахта Центра» скрылась в густом тумане

За несколько минут как небоскреб полностью погрузился в белую пелену. Фото: YOUTUBE-КАНАЛ «ЛАХТА ЦЕНТР»

Санкт-Петербург накрыло густым туманном вечером в субботу, 18 декабря 2021 года. Явление наблюдалось в нескольких районах города, в том числе Красносельском, Петроградском, Кировском и Московском. Особенно эффектно скрылась в белой пелене башня «Лахта Центра.

На официальном канале небоскреба в YouTube показали, как здание полностью ушло в туман.

Отметим, густой туман следствие погодных условий. В субботу синоптики сообщали, что Северная столица находится под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. Немецкие метеорологи назвали циклон «Нео».

Тем временем, в Ленинградской области 19 декабря пообещали метель и гололед.