Иномарка влетела в автобусную остановку возле ж/д станции «Пискаревка» в Петербурге

В счастью, обошлось без травм. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге Hyundai Solaris влетел в автобусную остановку. Авария случилась возле ж/д станции «Пискаревка» вечером 18 декабря 2021 года. О ней рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По данным свидетелей, водитель иномарки не справился с управлением на Пискаревском проспекте и врезался в павильон, разбив стекла. К счастью, авария случилась вечером и на автобусной остановке не было людей. О пострадавших, в том числе и о водителе, не сообщается.