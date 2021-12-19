Тренера по плаванию нашли без сознания на автобусной остановке в Петербурге

Неизвестный мужчина подошел к парню, стоявшего вместе с девушкой, и ударил его по голове. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 22-летнего тренера по плаванию нашли на автобусной остановке без сознания. Молодого человека привезли в больницу №26 прохожие, которые и обнаружили парня, лежащего на земле на улице Рихарда Зорге 18 декабря 2021 года.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, утром 18 декабря в полицию позвонила женщина и рассказала, что на остановке случилась драка.

Неизвестный мужчина подошел к парню, стоявшего вместе с девушкой, и ударил его по голове. Молодой человек упал. Но приехавшие на место вызова полицейские, никого не обнаружили. Позже в правоохранительные органы обратились из больницы, рассказав о пострадавшем.

- Место происшествия не попадает в зону действия камерам видеонаблюдения. Но в тот же день подозреваемый в данном преступлении был задержан. Им оказался местный житель 1985 года рождения, - пояснил источник