За последние сутки коронавирус подтвердился у 1,9 тысячи человек в Петербурге

Уже несколько дней суточная заболеваемость держится ниже 2 тысяч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за последние сутки коронавирус подтвердился у 1955 человек. Об этом сообщает на официальном сайте «Стопкоронавирус.РФ» 19 декабря 2021 года.

Отметим, суточная заболеваемость в Северной столице не поднималась значения выше двух тысяч с 15 декабря. При этом город на Неве за 19 декабря уступает лишь Москве. В белокаменной положительные тесты пришли 3013 человек.

Также за сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 67 смертей от ковида.