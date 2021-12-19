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Здоровье19 декабря 2021 8:53

За последние сутки коронавирус подтвердился у 1,9 тысячи человек в Петербурге

В суточной заболеваемости Северная столица уступает лишь Москве
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Уже несколько дней суточная заболеваемость держится ниже 2 тысяч.

Уже несколько дней суточная заболеваемость держится ниже 2 тысяч.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за последние сутки коронавирус подтвердился у 1955 человек. Об этом сообщает на официальном сайте «Стопкоронавирус.РФ» 19 декабря 2021 года.

Отметим, суточная заболеваемость в Северной столице не поднималась значения выше двух тысяч с 15 декабря. При этом город на Неве за 19 декабря уступает лишь Москве. В белокаменной положительные тесты пришли 3013 человек.

Также за сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 67 смертей от ковида.