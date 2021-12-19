В 2022-ом году в Петербурге отремонтируют 81 больницу

в ближайшие три года на ремонт больниц потратят 5,8 миллиардов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В будущем году власти Санкт-Петербурга отремонтируют 81 медицинское учреждение, которые оказывают первичную помочь жителям города. В комитете здравоохранения пояснили, что при этом работа больниц будет идти в штатном режиме, прием пациентов планируют вести на других этажах или в отдельных кабинетах.

- В нашем городе продолжается реализация Программы «Модернизация первичного звена Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы». В нынешнем году ремонты начались на 78 объектах, примерно на трети объектов они завершены, - поделились в Комздраве.

Ремонтные работы начнутся в 2022 году, также по плану на 2023 год включить в этот список еще 74 объекта. Общий объем финансирования на следующие три года – 5,8 миллиардов рублей. Деньги на программу выделяются как из федерального, так и из городского бюджета.