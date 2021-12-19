Спасатели предупредили петербуржцев о гололеде

Метель накроет Петербург 20 декабря 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели Санкт-Петербурга предупредили жителей об ухудшении погоды в грядущий понедельник. По данным спасателей, 20 декабря 2021 года в городе ожидается метель, снег и сильный ветер. Порывы прогнозируют до 15 метров в секунду.

- 20 декабря в Санкт-Петербурге ожидается местами умеренный снег, в отдельных районах метель, порывы ветра до 15 м/с, на дорогах гололедица, - объявили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

Жителей города просят быть острожными, особенно возле больших конструкции, избегать рекламных щитов. Водителям рекомендуют отложить поездки на дальние расстояния.