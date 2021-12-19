«ДедМоробус» с оркестром вернется на улицы Петербурга 21 декабря

Увидеть необычный транспорт можно до 30 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздничный ретро-автобус с Дедами Морозами и оркестром вновь вернется на улицы Петербурга. «ДедМоробус», так прозвали необычный новогодний транспорт, начнет курсировать по городу с 21 декабря 2021 года. Увидеть яркий автомобиль, украшенный гирляндами и еловыми ветками, можно на Площади Восстания. Однако главное - это не оформление автобуса, а его пассажиры - десятки Дедов Морозов.

«ДедМоробус» начнет путь с 16:00 до 21:00 от «Галереи». Радовать жителей он будет вплоть до 30 декабря. Сообщают организаторы.

Напомним, проекту уже три года. Перед новогодними праздниками ретро-автобус выезжает на улицы города.