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Общество19 декабря 2021 11:34

«ДедМоробус» с оркестром вернется на улицы Петербурга 21 декабря

Ретро-автобус будет курсировать от Площади Восстания и развлекать горожан
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Увидеть необычный транспорт можно до 30 декабря.

Увидеть необычный транспорт можно до 30 декабря.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздничный ретро-автобус с Дедами Морозами и оркестром вновь вернется на улицы Петербурга. «ДедМоробус», так прозвали необычный новогодний транспорт, начнет курсировать по городу с 21 декабря 2021 года. Увидеть яркий автомобиль, украшенный гирляндами и еловыми ветками, можно на Площади Восстания. Однако главное - это не оформление автобуса, а его пассажиры - десятки Дедов Морозов.

«ДедМоробус» начнет путь с 16:00 до 21:00 от «Галереи». Радовать жителей он будет вплоть до 30 декабря. Сообщают организаторы.

Напомним, проекту уже три года. Перед новогодними праздниками ретро-автобус выезжает на улицы города.