Уголовное дело завели на пьяного водителя «Соляриса», который снес остановку в Петербурге

В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

На водителя автомобиля Hyundai Solaris, который влетел в остановку в Петербурге, завели уголовное дело. Как пояснили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в момент аварии на улице Парашютной 32-летний мужчина был пьяным. Во время задержания он отказался от алкогольного освидетельствования, хоть и были все признаки на лицо.

- B ходе проверки было установлено, что данный гражданин уже лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. На основании этого, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Заключать под стражу виновника аварии не стали, но выбрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, авария случилась на улице Парашютной ночью 19 декабря. Автомобиль Hyundai на полной скорости въехал в остановку общественного транспорта. В ДТП никто не пострадал.