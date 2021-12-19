Роспотребнадзор прервал концерт в петербургском ночном клубе «Ласточка»

Никаких больше вечеринок для посетителей клуба "Ласточка" в Петербурге. Фото: vk.com/kkultspb

Рейдом Роспотребнадзора закончился концерт в ночном клубе Петербурга «Ласточка». Выступление артистов пришлось прервать 18 декабря. В заведение нагрянула проверка в лице инспекторов санитарного ведомства, а также сотрудников Комитета по культуре и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города. Причиной визита стало несоблюдение антиковидных ограничений. Организаторы не проверяли температуру и QR-коды, а зрители позабыли о масках и социальной дистанции.

- Также актуальные санитарные нормы запрещают проведение мероприятий в формате танцпола. В двух залах проходили концерты, которые клуб не согласовывал по действующим требованиям безопасности для всех массовых мероприятий свыше 40 человек. Концерты были остановлены, составлен административный протокол, а помещение опечатано, - рассказали в пресс-службе Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Заведению теперь грозит крупный штраф как юридическому лицу. Сумма для «Ласточки» может достигать до 300 тысяч рублей.