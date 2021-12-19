На Петроградке в Петербурге в аварии пострадал полицейский

Водитель второго автомобиля не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

На Петроградской стороне в Петербурге в ДТП пострадал полицейский. Авария случилась вечером 19 декабря 2021 года на перекрестке Большого проспекта и улицы Бармалеева. Служебная машина на большой скорости въехала в BMW. Сотрудник патрульного автомобиля получил травмы.

- В результате ДТП в автомобиле «BMW» никто не пострадал, в полицейском автомобиле травму ноги получил водитель. Он госпитализирован в больницу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В полиции пояснили, что патрульная машина ехала с включенными сигналами и направлялась в отделение. В салоне кроме сотрудников был задержанный мужчина пьяный дебош. В машине он начал неадекватно себя вести и отвлекать водителя.