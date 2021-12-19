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Происшествия19 декабря 2021 19:58

Бастрыкин взял на контроль дело семимесячного мальчика с ожогами из Петербурга

Ребенка госпитализировали в больницу
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Во время приезда скорой мать малыша была пьяна.

Во время приезда скорой мать малыша была пьяна.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело семимесячного малыша из Петербурга, который попал в больницу с сильными ожогами. Также он поручил руководителю следственного комитета города доложить ему о проверке.

- Ранее сообщалось, что вечером 17 декабря 2021 года из квартиры, расположенной в одном из домов по проспекту Энтузиастов в Санкт-Петербурге, в больницу с термическими ожогами был госпитализирован 7-месячный мальчик, где ему в настоящее время оказывается квалифицированная медицинская помощь, - уточняют в следственном комитете города.

Сейчас обстоятельства получения травм выясняются. Напомним, мать младенца отказывалась оказывать сыну помощь. Во время приезда скорой была сильна пьяна. Соседи характеризуют семью как неблагополучную.