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Общество20 декабря 2021 4:50

Метель и морозы принесет в Петербург циклон "Нео" 20 декабря

Температура воздуха в городе опустится до минус 10 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Морозы и снегопады вернутся в Петербург 20 декабря

Морозы и снегопады вернутся в Петербург 20 декабря

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург возвращаются морозы. Понедельник, 20 декабря 2021 года, начнется с похолодания и снежной погоды. Жителей Северной столицы ждет циклон "Нео", который принесет в город метель. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Синоптическая ситуация будет сформирована тыловой частью циклона "Нео", уходящего своим центром к берегам Вятки. Его стараниями погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, пройдёт кратковременный снег, местами метели, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге установится небольшой мороз до минус 8-10 градусов, по Ленинградской области минус 7-12 градусов, местами в некоторых районах до минус 15 градусов. При этом в течение дня температура воздуха будет понижаться.

Ветер в городе и области будет холодный, северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, при этом порывистый.