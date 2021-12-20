Метель и морозы принесет в Петербург циклон "Нео" 20 декабря

Морозы и снегопады вернутся в Петербург 20 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург возвращаются морозы. Понедельник, 20 декабря 2021 года, начнется с похолодания и снежной погоды. Жителей Северной столицы ждет циклон "Нео", который принесет в город метель. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Синоптическая ситуация будет сформирована тыловой частью циклона "Нео", уходящего своим центром к берегам Вятки. Его стараниями погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, пройдёт кратковременный снег, местами метели, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге установится небольшой мороз до минус 8-10 градусов, по Ленинградской области минус 7-12 градусов, местами в некоторых районах до минус 15 градусов. При этом в течение дня температура воздуха будет понижаться.

Ветер в городе и области будет холодный, северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, при этом порывистый.