Прокуратура проверяет невыплаты зарплат курьерам "Самоката" в Петербурге

Прокуратура Петербурга проверит задержки зарплаты курьерам «Самоката» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура вмешалась в проблемы курьеров. Ранее появились сообщения, о том, что доставщикам компании "Самокат" сильно задерживают зарплаты. В связи с этим 19 декабря 2021 года прокуратура города начала проверку.

- Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по сообщениям о задолженностях по зарплатам курьерам одного из популярных сервисов по доставке еды, - рассказали в ведомстве.

По информации прокуратуры, курьеры е получают деньги за свою работу с октября 2021 года по настоящий момент. Ведомство собирается проверить соблюдение трудовых прав работников.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.