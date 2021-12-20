Новый год в Петербурге пройдет при плюсовой температуре

Новогодняя ночь 2022 в Петербурге ожидается теплой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга встретят Новый год при плюсовой температуре. Об этом в понедельник, 20 декабря 2021 года, сообщили в сервисе "Яндекс". Отмечается, что в новогоднюю ночь воздух прогреется до плюс 2 градусов.

- 27-28 декабря в городе ожидается до минус 8 градусов, возможен небольшой снег. С 29 декабря в Санкт-Петербурге начнется потепление до 0, а в новогоднюю ночь воздух в городе прогреется до плюс 2 градусов, - сообщает сервис.

Также отмечается, что легкий минус будет стоять в городе в начале зимних каникул, а уже с 4 января в город вернутся морозы до минус 13 градусов.

Напомним, что 20 декабря в Петербурге ожидается метель и мороз до 8-10 градусов.