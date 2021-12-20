Политехнический университет Петербурга ушел на дистанционный формат обучения

Политех объявил о переводе студентов на дистанционный формат обучения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге руководство Политехнического университета приняло решение о переходе на дистанционный формат обучения. Так, уже с 20 декабря 2021 года студенты вуза ушли на удаленку. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

- В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 20 декабря в Политехе планируется ввод исключительно дистанционного формата обучения, - рассказали в вузе.

Приказ о переходе на удаленку опубликован на сайте вуза. Студентов попросили проявить ответственность и также ограничить свои перемещения по городу, чтобы не заразиться коронавирусом.

Также студентам напомнили, что при первых симптомах заболевания необходимо вызывать врача.

Как долго продлится дистанционный формат обучения пока не уточняется.