Утренние пробки в Петербурге достигли 8 баллов 20 декабря

Восьмибалльные пробки сковали Петербург утром 20 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утро 20 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге началось с пробок. Уже к 9 часам уровень заторов в городе достиг 8 баллов, что значительно выше, чем обычно.

- В Санкт-Петербурге 8 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 6 баллов, - рассказали в сервисе "Яндекс".

В основном заторы образовались из-за аварий. Так, на КАД наблюдаются пробки по всей восточной части трассы. Сложнее всего обстановка в районе Кудрово.

Стоят Малоохтинский проспект и Октябрьская набережная из-за аварии недалеко от "Новочеркасской". Зольная улица стоит в сторону набережной полностью. От "Удельной" до Кантемировской стоит проспект Энгельса. Также пробки есть и на ЗСД. Сейчас там три аварии.