Квартиры-студии в Петербурге подорожали до 200 тысяч рублей за квадратный метр

Стоимость "квадрата" в новостройках Петербурга достигла почти 200 тысяч. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Квартиры в Петербурге опять подорожали. Средняя стоимость квадратного метро в новостройках достигла почти 200 тысяч рублей. А студии и вовсе перешагнули этот рубеж. Чтобы купить скромную квартирку в новом доме придется отдать 204 тысячи за «квадрат».

- Средняя цена на квартиры в новостройках Северной столицы выросла на 45,9% (с 7,32 до 10,68 млн рублей). Квадратный метр жилья подорожал до 198,3 тысячи рублей, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на данные агентства «Петербургский Дом Недвижимости».

При этом, «оптом» - дешевле. Так, однокомнатная квартира будет оцениваться по 192,5 тысячи рублей за «квадрат», а двухкомнатная - 177,2 тысячи.

Естественно, на цену сильно влияет местоположение квартиры, наличие инфраструктуры: школ, детсадов, больниц, транспорта и пр., а также удаленность от центра. Чем дальше за город, тем дешевле. Разница в стоимости петербургских и пригородных квартир превышает 30%.