Смольный назвал адреса работы комплексов фиксации превышения скорости в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром в понедельник Смольный опубликовал новые адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости в Санкт-Петербурге. По ним будут отслеживать нарушителей с 20 по 26 декабря 2021 года.

- 40 передвижных комплексов фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определили в управлении ГИБДД города и Ленобласти, - рассказали в городской администрации.

Так, ловить нарушителей на неделе будут на Витебском проспекте, Таллинском шоссе, Московском шоссе, Парашютной улице, на Лахтинском проспекте и многих других. Полный список опубликован ниже.

Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости / Фото: Смольный

Напомним, что вся информация с комплексов будет передана в ЦАФАП. После инспекторы рассмотрят нарушения и примут решения по административным делам.