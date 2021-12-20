Прокуратура проследит за выплатой долгов по зарплате работникам «Метростроя»

Прокуратура проследит за выплатой долгов метростроевцам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокурор Санкт-Петербурга взял под личный контроль ситуацию с выплатами долгов по зарплате работникам старого «Метростроя». Надзорное ведомство проследит, чтобы план, разработанный ранее властями города, выполнялся.

- По поручению прокуратуры правительством Санкт-Петербурга разработан план мероприятий, исполнение которого позволит погасить задолженность. Кроме того, прокуратура обеспечивает ежедневное надзорное сопровождение его реализации, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что старый «Метрострой» в настоящее время находится в стадии банкротства, а 90% его персонала перешла работать в «Метрострой Северной столицы» (МССС). Эта компания будет участвовать в погашении долгов работникам старой структуры, в том числе отказавшимся страиваться в новую компанию.

Всего предусмотрено три варианта решения проблемы долгов. Если все пойдет хорошо долги выплатят в ближайшие пару месяцев. Общий объем задолженности составляет 332 млн.