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Общество20 декабря 2021 7:25

На обработку КАД Петербурга использовано более 600 тонн соли за сутки

Автомобилистов попросили быть более внимательными на дороге
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 600 тонн соли использовано для обработки КАД в Петербурге

Более 600 тонн соли использовано для обработки КАД в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Холода снова вернулись в Санкт-Петербург, пошел снег. Накануне, 19 декабря 2021 года, на расчистке КАД работали тракторы, погрузчики и другие автомобили, в общей сложности 105 единиц техники, а также 112 сотрудников подрядной организации. Об этом 20 декабря рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- За сутки на обработку КАД израсходовано 630 тонн соли, - отметили в организации.

Всего по Ленинградской области на обработку федеральных трасс израсходовано 1503 тонны соли, 4 тонны песка, 1327 кубометров пескосоляной смеси.

20 декабря в Ленинградской области ожидается сильный северный ветер до 15-17 метров в секунду, в отдельных районах пройдет метель. Температура воздуха составит 9-14 градусов ниже нуля, местами до 15-20 градусов мороза.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными во время движения, избегать резких маневров, перестроений.