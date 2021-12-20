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Происшествия20 декабря 2021 7:36

«Фольскваген» сгорелу въезда на ЗСД на Богатырском проспекте

Видео инцидента опубликовано в соцсетях
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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"Поло" сгорел на Богатырском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

"Поло" сгорел на Богатырском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Огонь уничтожил легковушку на Богатырском проспекте в Петербурге. Утром понедельника спешащие на работу автомобилисты увидели полыхающий перед въездом на ЗСД «Фольксваген». Наиболее находчивые тут же взяли телефоны и начали снимать видео.

- На Богатырском проспекте, перед заездом на ЗСД, сгорел «Фольксваген Поло», - написали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видео заметно, что у машины горит моторный отсек. Позднее появились кадры, где легковушка полыхает уже вся целиком. Водителя на месте происшествия замечено не было. Пожарные также еще не прибыли.

Сведений о пострадавших не поступало.