Труп младенца обнаружили в Выборгском районе Петербурга

Новорожденный ребенок умер в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборгском районе Санкт-Петербурга обнаружили труп младенца. Утром в воскресенье, 19 декабря 2021 года, в экстренную службу позвонила 28-летняя женщина. Она рассказала, что в квартире дома 9/1 по улице Асафьева умерла ее дочь. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- На место прибыли медики, которые обнаружили труп четырехмесячной девочки без внешних признаков насильственной смерти, - рассказал источник.

Со слов матери, в 8 часов утра она нашла малышку мертвой. Тело ребенка было направлено в морг для установления причин смерти.

Известно, что у ребенка семья полная, на учете не состоит. Отец - 37-летний гражданин Узбекистана.

В отношении родителей были составлены административные протоколы. Оба помещены в специальные помещения для содержания задержанных лиц.