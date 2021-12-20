Более 350 классов школ Петербурга находятся на удаленке из-за коронавируса и ОРВИ

На удаленке из-за болезней находятся более 350 классов школ в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В школах Санкт-Петербурга немного улучшилась эпидемическая обстановка. В начале прошлой недели в городе из-за болезней на удаленке находились более 500 классов. По данным комитета по образованию в понедельник, 20 декабря 2021 года, на дистанционном обучении из-за коронавируса и ОРВИ остаются более 350 классов.

- На обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 351 класс в 143 школах, это 1,75 процент от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете.

Также продолжают учиться дома по решению родителей более 5,8 тысяч детей. Это порядка 1 процента от общего количества школьников.

Кроме того, на карантине находятся 28 групп в 23 детских садах.