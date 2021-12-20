Слепой кошке с диабетом, перенесшей клиническую смерть, ищут новый дом в Петербурге

Кошке Ласточке ищут новый дом. Фото: vk.com/spb_today

Волонтеры приюта «Новый дом» ищут новый дом для своей любимицы кошки Ласточки. Жизнь этой «хрупкой красавицы», как называют мурку, была очень непростой и едва не оборвалась из-за тяжелой болезни.

- Ласточка перенесла операцию по вправлению сместившихся органов, пережила клиническую смерть, из-за которой почти полностью лишилась зрения, и каждый день борется с диабетом, - пишут волонтеры в паблике приюта ВКонтакте.

Зоозащитники отмечают, что ранее не встречали более отважной с настолько сильным желанием жить! При этом кошечка очень ласковая и нуждается не только в уходе, но также любви и внимании.

- Ласточка очень хочет быть ближе к человеку. Ей неинтересно сидеть в боксе, и каждый раз, когда дверца открывается, малышка бросается на руки, - отмечают волонтеры.

За полгода в приюте кошка сильно изменилась, окрепла и теперь ждет, когда ее заберут домой.