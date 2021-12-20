310 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Петербурга за неделю

Почти миллион кубометров снега вывезли с улиц Петербурга с конца ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коммунальщики Петербурга продолжают бороться со снегом. Только за последнюю неделю с улиц города они вывезли 310 тысяч кубометров снежных масс - более 15 тысяч грузовиков. Но Северная столица все равно тонет в сугробах.

- После короткого периода оттепели в Петербург вернулась морозная и снежная погода. Только за прошлую ночь в городе выпало более семи сантиметров снега. Прошедшей ночью проезжую часть и тротуары чистили 1105 единиц техники, на дневную уборку в понедельник вышли 1041 машина и 1240 работников ручного труда, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Отметим, что нынешняя зима оказалась не в пример более снежной, чем прошлая. Так, с конца ноября на утилизацию и приемные пункты вывезли почти миллион кубометров осадков.

А синоптики тем временем предупреждают о новых морозах и снегопадах в городе на Неве.