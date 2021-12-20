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Происшествия20 декабря 2021 8:58

СК и прокуратура проверяют смерть 4-месячной девочки в Петербурге

Малышка скончалась ночью в квартире на улице Асафьева
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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СК и прокуратура проверят обстоятельства смерти младенца в Петербурге.

СК и прокуратура проверят обстоятельства смерти младенца в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет и прокуратура Санкт-Петербурга проверяют обстоятельства гибели 4-месячной девочки. Малышка скончалась в ночь на 19 декабря в квартире на улице Асафьева. Тело дочки нашла мать.

- В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, - сообщает пресс-служба Следкома.

Прокурорские работники в свою очередь проверят образ жизни семьи, в которой произошла трагедия и то, как родители выполняли свои обязанности

По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на теле малышки найдено не было.