Еще 1,9 тысяча жителей Петербурга заразились коронавирусом на 20 декабря

Более 1,9 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом на 20 декабря
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге понемногу стабилизировалась. Последние пять дней суточный прирост зараженных не превышает двух тысяч. По данным оперативного штаба на 20 декабря 2021 года в городе инфекция была выявлена еще у 1,9 тысячи человек.
- В Петербурге коронавирусом заболели еще 1958 жителей города. Выздоровели 844, - сообщили в оперштабе.
А вот смертность по прежнему остается высокой. За сутки в городе скончались 64 пациента.
Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс
Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирус был выявлен у 831 206 человек, из них выздоровели 772 574 пациентов. Жертвами инфекции стали 27 393 горожан.
Напомним, что в Петербурге уже зарегистрированы первые случаи заражения штаммом омикрон. В связи с этим на удаленку был переведен весь Политехнический университет.