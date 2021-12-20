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Здоровье20 декабря 2021 8:59

Еще 1,9 тысяча жителей Петербурга заразились коронавирусом на 20 декабря

Смертность остается на высоком уровне
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 1,9 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом на 20 декабря

Более 1,9 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом на 20 декабря

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге понемногу стабилизировалась. Последние пять дней суточный прирост зараженных не превышает двух тысяч. По данным оперативного штаба на 20 декабря 2021 года в городе инфекция была выявлена еще у 1,9 тысячи человек.

- В Петербурге коронавирусом заболели еще 1958 жителей города. Выздоровели 844, - сообщили в оперштабе.

А вот смертность по прежнему остается высокой. За сутки в городе скончались 64 пациента.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Северной столице коронавирус был выявлен у 831 206 человек, из них выздоровели 772 574 пациентов. Жертвами инфекции стали 27 393 горожан.

Напомним, что в Петербурге уже зарегистрированы первые случаи заражения штаммом омикрон. В связи с этим на удаленку был переведен весь Политехнический университет.