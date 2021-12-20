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Общество20 декабря 2021 9:12

В Мурино началось строительство поликлиники

Она расположится на пересечении Ручьевского проспекта и Воронцовского бульвара
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Мурино начинается строительство поликлиники

В Мурино начинается строительство поликлиники

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Мурино Ленинградской области начинается строительство поликлиники. Об этом 20 декабря 2021 года сообщили в областной администрации. Сейчас уже подписаны документы и выдано разрешение на застройку. Стройплощадка будет развернута до новогодних праздников.

- Новую поликлинику на 600 посещений в смену построят в районе пересечения Ручьевского проспекта и Воронцовского бульвара, - рассказали в администрации 47-го региона.

Каждый день поликлиника сможет принимать 440 взрослых пациентов и 160 детей. Всего здание будет площадью более 11 тысяч квадратных метров. В ней будут располагаться стоматология, травматология, физиотерапия, хирургия и многие другие отделения.

Завершиться строительство должно в начале 2024 года. На все выделено 1,1 миллиард рублей.