В Мурино началось строительство поликлиники

В Мурино начинается строительство поликлиники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Мурино Ленинградской области начинается строительство поликлиники. Об этом 20 декабря 2021 года сообщили в областной администрации. Сейчас уже подписаны документы и выдано разрешение на застройку. Стройплощадка будет развернута до новогодних праздников.

- Новую поликлинику на 600 посещений в смену построят в районе пересечения Ручьевского проспекта и Воронцовского бульвара, - рассказали в администрации 47-го региона.

Каждый день поликлиника сможет принимать 440 взрослых пациентов и 160 детей. Всего здание будет площадью более 11 тысяч квадратных метров. В ней будут располагаться стоматология, травматология, физиотерапия, хирургия и многие другие отделения.

Завершиться строительство должно в начале 2024 года. На все выделено 1,1 миллиард рублей.