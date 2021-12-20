Штрафы для безбилетников в электричках повысят с 1 января в Петербурге и Ленобласти

С 1 января повышаются штрафные тарифы в электричках. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 января в Петербурге вырастет не только стоимость проезда в транспорте, но и штрафы для безбилетников в электричках. О повышении тарифов сообщает Северо-западная пригородная пассажирская компания (СЗППК).

- С 1 января 2022 года размер штрафа за отказ от приобретения проездного документа в электропоездах категории «Стандарт» (традиционные электропоезда) составит на территории Санкт-Петербурга – 1 075 рублей, в Ленинградской области – 1 390 рублей, - отмечают в пресс-службе СЗППК.

В поездах категории «комфорт» штрафной тариф составит 1100 и 1400 рубле соответственно. Дороже всего ездить безбилетником в «Ласточке» - 1250 и 1580 рублей. Учитывая, что скоростные электрики ходят и о Новгорода, то нелишним стоит знать меру наказания и там. Для Новгородской области штраф составит 1900 рублей (1750 для обычного пригородного поезда).