Педагога, насиловавшего мальчиков, отдадут под суд в Ленобласти

Педагог из Тосно пойдет под суд за сексуальное насилие над мальчиками. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный отдел СК по Всеволожскому району Ленобласти завершил работу по делу 61-летнего педагога, которого обвиняют в сексуальном насилии над мальчиками. Всего было доказано пять эпизодов, а потерпевшими от действий педофила оказались подростки, в том числе младше 14 лет.

- Следствием установлено, что обвиняемый, являясь педагогом, неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба Следкома.

Статья «Насильственные действия сексуального характера» в данном случае означает от 12 до 20 лет лишения свободы с дальнейшим ограничением к работе с детьми.

Отметим, что с марта мужчина находится в СИЗО. Окончательную меру наказания педагогу определит суд.