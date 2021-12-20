Новые койки для больных коронавирусом развернули в Петербурге

Дополнительные койки для коронавирусных больных развернули в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество суточных госпитализаций в Санкт-Петербурге немного пошло на спад. По данным городской администрации на 20 декабря 2021 года в городе в больницы попали еще более 300 человек. Вместе с этим в городе снова развернули дополнительные койки для зараженных.

- За минувшие сутки в больницы Петербурга с коронавирусом и пневмониями были госпитализированы 309 пациентов, а 121 выписаны, - рассказали в Смольном.

На данный момент в городе 17 больницы помогают зараженным. В них развернуто 8 тысяч коек, из которых заняты 6 тысяч мест. В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 572 пациента, еще 319 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также на лечении во временном госпитале в "Ленэкспо" находятся 181 человек, в пансионате "Заря" содержат 420 человек. Кроме того, дома переносят болезнь более 26 тысяч зараженных.