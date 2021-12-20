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Происшествия20 декабря 2021 11:45

Суд дал условные сроки бывшим работникам ГМЗ «Петергоф» за хищение 42 миллионов рублей

Деньги пропали еще семь лет назад
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Бывшие сотрудники "Петергофа" получили условные сроки за соучастие в хищении денег.

Бывшие сотрудники "Петергофа" получили условные сроки за соучастие в хищении денег.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении двух фигурантов дела о хищении бюджетных денег у Государственного музея-заповедника «Петергоф». Один из обвиняемых ранее был ведущим инженером отдела реставрации и реконструкции, а второй - руководил отделом.

- Соучастники, совершили пособничество заместителю генерального директора ГМЗ «Петергоф» в хищении денежных средств на суммы 27,7 и 14,9 миллиона рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По приговору суда, каждый из обвиняемых получил по четыре года условно. Кроме того, они обязаны будут вернуть похищенные средства.

Напомним, что ранее условный срок получил и главный инженер музея-заповедника. А всего по делу о фиктивно выполненных, но оплаченных работах в 2013-2014 годах проходят несколько фигурантов. В том числе бывший заместитель гендиректора «Петергофа».