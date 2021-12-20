В Смольном ведут переговоры о присвоении петербургским ресторанам звезд «Мишлен»

Власти Петербурга будут добиваться присвоения звезд "Мишлена" городским ресторанам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские рестораны должны иметь звезды «Мишлена». По крайне мере некоторые. В этом уверены чиновники городского Комитета по туризму, которые ведут переговоры с представителями знаменитого справочника об аттестации.

- Переговоры по поводу присвоения мишленовских звезд мы начали вести ее до пандемии В Петербурге настолько хорошая гастрономия, что «Мишлен» у нас должен быть, - заявила сайту spbdnevnik.ru замглавы Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

Напомним, что путеводитель по ресторанам «Красный гид Мишлен» - основан известным производителей автомобильных шин - издается более 120 лет и является самым авторитетным в мире. Эксперты оценивают заведения общепита, присуждая звезды от одной (хорошо) до трех (посетить обязательно). В России звезды «Мишлен» имеют лишь несколько московских ресторанов.