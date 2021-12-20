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Общество20 декабря 2021 12:10

Проезд по Старо-Петергофскому проспекту в Петербурге ограничат до середины сентября

Также закроется движение по боковому проезду улицы Кораблестроителей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Проезд по Старо-Петергофскому проспекту в Петербурге ограничат до середины сентября

Проезд по Старо-Петергофскому проспекту в Петербурге ограничат до середины сентября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на неделе вступят в силу новые ограничения на дорогах. Об этом 20 декабря 2021 года сообщили в ГАТИ. Так, с 21 декабря по 4 января 2022 года будет ограничено движение по Таврической улице у дома 17 из-за установки пешеходной галереи.

- На продолжительное время будет ограничен проезд по Старо-Петергофскому проспекту от набережной Обводного канала до Курляндской улицы. С 22 декабря 2021 года по 24 сентября 2022 года там также будут устанавливать пешеходную галерею, - рассказали в ГАТИ.

Добавим, что с 22 декабря до 5 января, а после с 16 по 24 сентября будет ограничен проезд по набережной Обводного канала от Борисова моста до Старо-Петергофского проспекта.

А вот на улице Кораблестроителей с 23 декабря пл 4 июля будут поэтапно закрывать движение по боковому проезду улицы.