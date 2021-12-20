Петербург и Ленобласть получат 5,8 млрд рублей на строительство и ремонт дорог

Федеральный бюджет выделит деньги на строительство обхода Мурино и трассу до Колтушей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Петербург и Ленинградская область в ближайшие два года по лучат в общей сумме почти 5,8 миллиарда рублей на строительство дорог. Деньги поступят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
- В Ленинградской области в числе проектов: строительство моста через реку Волхов на подъезде к городу Кириши, реконструкция магистрали Петербург - Колтуши на участке от КАД до города Колтуши, - сообщает пресс-служба правительства России.
Кроме того, деньги пойдут на строительство нового выезда на трассу Петербург - Матокса (Токсовское шоссе) в обход Мурино и Нового Девяткино.
Кроме того, деньги пойдут на ремонт существующих дорог для приведения их в «нормативное состояние».
Согласно распоряжению, в 2022 и 2023 году Северная столица получит 4,37 млрд рублей, а Ленобласть - 1,42 млрд.