14 заведений в Петербурге нарушили антиковидные ограничения

Более 140 заведений проверили на соблюдение антиковидных правил в Петербурге / Фото: Смольный

Скоро Новый год, поэтому в Санкт-Петербурге каждый день проходят антиковидные проверки. За минувшую неделю в городе во время рейдов были проверено более 140 организаций. Об этом 20 декабря 2021 года рассказали в Смольном.

- Впереди – новогодние праздники. Как мы их встретим - с минимум ограничений или с ужесточением санитарных требований, зависит от нашей общей ответственности. Важно уже сейчас понимать, как потребительский сектор готов к наплыву посетителей, поэтому проверки проводятся ежедневно, - сказал губернатор Александр Беглов.

Так, проверки прошли в Адмиралтейском, Невском, Приморском, Василеостровском, Петроградском, Красносельском, Кировском, Выборгском, Московском районах города. Из всех заведений нарушения были обнаружены в 14. В основном это отсутствие масок у работников и разметки. Три бара работали ночью.

Нарушителям грозит административная ответственность, штраф для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.