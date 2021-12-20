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Звезды20 декабря 2021 13:12

Новый музей Иосифа Бродского откроется в Петербурге

Он расположится в в музее Анны Ахматовой
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В музее Ахматовой в Петербурге откроется музей Бродского

В музее Ахматовой в Петербурге откроется музей Бродского

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге откроется новый музей, посвященный поэту Иосифу Бродскому. Он расположится в музее Анны Ахматовой на Литейном проспекте. Об этом 20 декабря 2021 года рассказали в пресс-службе музея.

- Во вторник, 21 декабря, музей Анны Ахматовой будет закрыт для посетителей. Предлагаем немного отложить визит, ведь с 22 декабря, приходя в Фонтанный Дом, вы сможете попасть в два музея, предполагающих принципиально разные подходы к экспозиции: мемориальную квартиру Пуниных-Ахматовой и экспериментальное пространство "Иосиф Бродский. Натюрморт", - рассказали в пресс-службе.

В пространстве можно будет увидеть диван, секретер, степлер, открытки, фотографии и даже корзинку для бумаг. Кроме того, там будут представлены томики стихов поэта, которые прям в музее можно будет взять и почитать.