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Здоровье20 декабря 2021 13:20

Число коек в обсерваторе в пансионате «Заря» увеличили из-за вспышки ковида у студентов

Сам Политехнический университет перешел на дистанционный формат обучения
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В пансионат "Заря" привезли студентов из Политеха.

В пансионат "Заря" привезли студентов из Политеха.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые карантинные койки пришлось развернуть в Петербурге из-за роста количества заражений. Санитарных врачей напугал как штамм «омикрон», так и вспышка ковида в Политехническом университете. Студентов эвакуировали из общежития в обсерватор в пансионате «Заря».

- Да,150 коек добавились в пансионате «Заря» из-за массового поступления студентов, - сообщили «Комсомлке» в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

Известно, что в общежитии Политехнического университета Петра Великого проживает около 500 студентов. У 48 подтвердился коронавирус. Контактных с ними лиц на две недели отправили в «Зарю».

Сам вуз перешел на удаленную форму обучения.

Всего в обсерваторе в пансионате «Заря» в Репино на карантине находятся 420 человек. Еще 92 проводят карантин с соседнем «Балтийце».