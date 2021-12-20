Оригинальные литографии Анри Матисса продают в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу оригинальные литографии художника Анри Матисса. Работы из серии "Джаз" 1957 года появились в продаже 16 декабря 2021 года. В книгу входят 15 рисунков.

- Литографии из представленного издания напечатаны в 1957 году с оригинальных пластин Verve, при содействии издателя Э. Терьяда. Редкость. Первое издание, - рассказал продавец. - Очень сочные краски, для своего возраста состояние отличное.

Матисс начал работу над "Джазом" в 1943-1944 годах. Он вырезал силуэтные формы из окрашенной гуашью бумаги, а затем собирал из них композиции, закрепляя вырезки с помощью булавок, кнопок или клея.

Коллекция из 15 работ обойдется коллекционеру в 45 тысяч рублей.