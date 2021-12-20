Пробки достигли восьми баллов в Петербурге из-за снегопада

Петербург встал в 8-балльных пробках. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Снегопад привел к сильным пробкам на дорогах Петербурга в понедельник. Уже к половине пятого вечера заторы достигли восьми баллов, что бывает нечасто. Водители жалуются на невозможность проехать и бросают машины, пересаживаясь на метро.

Судя по данным онлайн-сервиса Яндекс.Карты, самые проблемные места - Невский проспект у Московского вокзала, подъезды к мосту Александра Невского, к Большеохтинскому мосту. От метр «Горьковская» к Садовой стоит Троицкий мост.

Весь участок КАД от Мурино и до Московского шоссе загружен машинами. Движение в обе стороны от плотного до очень плотного. Само Московское шоссе опять стоит в пробке от КАД до Ленсоветовской дороги и обратно.

Есть проблемы на проспекте Энгельса, на Народной улице и, традиционно, Петроградской стороне.

С учетом того, что час пик на дорогах еще впереди, лучше ситуация с пробками не станет.