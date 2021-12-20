Суд оставил под арестом экс-главного нефролога Петербурга Земченкова, обвиняемого в убийстве жены

Горсуд оставил экс-нефролога Земченкова в СИЗО. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов бывшего главного нефролога города Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве жены. Защита требовала отменить решение о продлении содержания врача в СИЗО.

- Адвокат просил постановление суда от 27.10.2021 отменить, избрать Земченкову иную меру, не связанную с заключением под стражу, в том числе домашний арест, личное поручительство или запрет определенных действий, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам Александр участвовать в судебном заседании не захотел.

Обвинение, в частности представитель прокуратуры, просило медика из СИЗО не отпускать, меры пресечения не ослаблять. Суд встал ан сторону обвинения и постановление районного суда о продлении Земченкову ареста оставил без изменения.