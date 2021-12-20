ГУП «ТЭК СПб» заплатит 542 миллиона рублей за модернизацию систем безопасности

Главный поставщик тепла заплатит полмиллиарда за обновление систем безопасности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственное унитарное предприятия «Топливно-энергокомплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»), которое обеспечивает больше половины города теплом и горячей водой, потратит свыше полумиллиарда рублей на модернизацию систем безопасности.

- Выполнение работ по модернизации и монтажу систем безопасности на объектах ГУП «ТЭК СПб», - говорится в заявке с начальной ценой в 542 миллиона рублей, размещенной на сайте госзакупок.

Победитель торгов должен будет провести указанные работы на объектах по шести адресам в Петербурге и одному в Красном Селе.

К участию в торгах могут заявляться все желающие организации, имеющие достаточную квалификацию и не состоящие в реестре недобросовестных поставщиков.

Заявки можно подавать до 29 декабря, сами торги состоятся позднее. В ходе аукциона, который идет на понижение, сумма контракта может уменьшится.